СМИ: Комик Незлобин продал свою последнюю московскую квартиру

По данным издания, юморист продал жилье площадью 75 квадратных метров в пятиэтажном доме 1933 года постройки в конце июля.

«До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ — в начале 2022 года», — пишет Shot.

Telegram-канал указывает, что за время сдачи квартиру в аренду Незлобин заработал свыше 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что комик продал 54-метровую двухкомнатную квартиру на улице Каретный Ряд. Сейчас Незлобин проживает в США, напоминает Ura.ru.

