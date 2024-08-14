СМИ: Комик Незлобин продал свою последнюю московскую квартиру
Комик Александр Незлобин продал свою последнюю недвижимость в Москве — двухкомнатную квартиру на улице Спиридоновка в Пресненском районе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, юморист продал жилье площадью 75 квадратных метров в пятиэтажном доме 1933 года постройки в конце июля.
«До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ — в начале 2022 года», — пишет Shot.
Telegram-канал указывает, что за время сдачи квартиру в аренду Незлобин заработал свыше 5 млн рублей.
Ранее стало известно, что комик продал 54-метровую двухкомнатную квартиру на улице Каретный Ряд. Сейчас Незлобин проживает в США, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru