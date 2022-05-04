СМИ: Личный оператор Путина уволился сразу после записи с объявлением спецоперации на Украине

Личный оператор Владимира Путина Илья Филатов уволился после съемки обращения президента о начале военной спецоперации на Украине.

Жанна Агалакова уволилась с Первого канала

Он объяснил СМИ свой уход тем, что «достиг потолка в профессии», а также «устал от многомесячного сидения на карантине». Филатов был одним из трех операторов президента. Сообщается, что уволился он по собственному желанию, версию о том, что увольнение связано с военной операцией, оператор категорически отверг.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УвольнениеЖурналисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры