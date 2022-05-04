СМИ: Личный оператор Путина уволился сразу после записи с объявлением спецоперации на Украине
4 мая 202214:20
Личный оператор Владимира Путина Илья Филатов уволился после съемки обращения президента о начале военной спецоперации на Украине.
Он объяснил СМИ свой уход тем, что «достиг потолка в профессии», а также «устал от многомесячного сидения на карантине». Филатов был одним из трех операторов президента. Сообщается, что уволился он по собственному желанию, версию о том, что увольнение связано с военной операцией, оператор категорически отверг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru