Жанна Агалакова уволилась с Первого канала

Корреспондент Первого канала Жанна Агалакова написала заявление об увольнение. Об этом сообщает издание Meduza (признано в РФ иноагентом).

Как Агалакова сообщила изданию, заявление было написано ею 3 марта, сейчас она передает дела и уйдет из компании 18 марта. Она работала на канале с 1999 года.

По данным издания, после начала военной операции РФ на Украине ряд известных журналистов уволились из государственных СМИ. В частности, ведущая НТВ Лилия Гильдеева, корреспондент НТВ Вадим Глускер, работавший на телеканале с 1993 года.





