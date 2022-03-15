Жанна Агалакова уволилась с Первого канала
Корреспондент Первого канала Жанна Агалакова написала заявление об увольнение. Об этом сообщает издание Meduza (признано в РФ иноагентом).
Как Агалакова сообщила изданию, заявление было написано ею 3 марта, сейчас она передает дела и уйдет из компании 18 марта. Она работала на канале с 1999 года.
По данным издания, после начала военной операции РФ на Украине ряд известных журналистов уволились из государственных СМИ. В частности, ведущая НТВ Лилия Гильдеева, корреспондент НТВ Вадим Глускер, работавший на телеканале с 1993 года.
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