СМИ: Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов
Леденцы Orbit вслед за подушечками Juicy Fruit исчезнут из российских магазинов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Отмечается, что таким образом компания Mars минимизирует риски и избавляется от продукции, которую российский потребитель покупает не слишком активно. Удешевить производство или придумать новый формат для выпуска компания не смогла.
22 июля стало известно, что американская компания Mars столкнулась со сложностями с поставками жвачки Orbit на российский рынок. Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Так, в крупных розничных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.
В марте Mars на фоне спецоперации России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции, местные фабрики продолжили работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru