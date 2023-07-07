СМИ: Леденцы Orbit исчезнут из российских магазинов

Леденцы Orbit вслед за подушечками Juicy Fruit исчезнут из российских магазинов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Отмечается, что таким образом компания Mars минимизирует риски и избавляется от продукции, которую российский потребитель покупает не слишком активно. Удешевить производство или придумать новый формат для выпуска компания не смогла.

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22 июля стало известно, что американская компания Mars столкнулась со сложностями с поставками жвачки Orbit на российский рынок. Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Так, в крупных розничных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В марте Mars на фоне спецоперации России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции, местные фабрики продолжили работу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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