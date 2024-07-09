СМИ: Кушанашвили могут провести еще одну операцию

Врачи решают вопрос о проведении еще одной операции журналисту Отару Кушанашвили, который проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Кушанашвили пообещал победить болезнь и вернуться

По его данным, Кушанашвили поместили в одноместную палату, шоумен ожидает консилиума онкологов и решения о проведении нового вмешательства.

«Ведущий продолжает принимать необходимые препараты и сдавать анализы. Сам Отар сейчас пребывает в бодром расположении духа, находится в комфортных условиях, постоянно переписывается с друзьями и читает прессу», — пишет Shot.

Ранее Кушанашвили был госпитализирован в Москве. По словам журналиста, он борется с раком, перенес две клинические смерти и четыре недели «тяжелейшей реанимации», отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // dilizhans
ТЕГИ:ОперацияЖурналисты

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