СМИ: Кушанашвили могут провести еще одну операцию

По его данным, Кушанашвили поместили в одноместную палату, шоумен ожидает консилиума онкологов и решения о проведении нового вмешательства.

«Ведущий продолжает принимать необходимые препараты и сдавать анализы. Сам Отар сейчас пребывает в бодром расположении духа, находится в комфортных условиях, постоянно переписывается с друзьями и читает прессу», — пишет Shot.

Ранее Кушанашвили был госпитализирован в Москве. По словам журналиста, он борется с раком, перенес две клинические смерти и четыре недели «тяжелейшей реанимации», отмечает «Свободная пресса».

