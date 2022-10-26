СМИ: Ксения Собчак уехала из России
26 октября 202214:35
Журналистка Ксения Собчак покинула Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что телеведущая «через Белоруссию уехала в Литву», причину поездки он не уточнил.
Ранее источник RT сообщил, что в доме Собчак проходят обыски, которые связаны с делом её коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.
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26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru