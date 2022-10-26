СМИ: Ксения Собчак уехала из России

Журналистка Ксения Собчак покинула Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: в Москве задержан коммерческий директор Ксении Собчак

Собеседник агентства уточнил, что телеведущая «через Белоруссию уехала в Литву», причину поездки он не уточнил.

Ранее источник RT сообщил, что в доме Собчак проходят обыски, которые связаны с делом её коммерческого директора Кирилла Суханова, подозреваемого в вымогательстве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТелеведущийРоссияКсения Собчак
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