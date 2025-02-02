СМИ: Крымский мост закрыли для автомобилей

На Крымском мосту временно ограничили проезд для автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Граждан, которые находятся на объекте и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Представители дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя подтвердили, что движение морского пассажирского транспорта тоже было временно приостановлено.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мужчина.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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