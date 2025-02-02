СМИ: Крымский мост закрыли для автомобилей

Граждан, которые находятся на объекте и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Представители дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя подтвердили, что движение морского пассажирского транспорта тоже было временно приостановлено.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мужчина.