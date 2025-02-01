В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Ограничения на работу аэропорта Ульяновска отменены. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

«В аэропорту Ульяновск... в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

В ульяновской авиагавани ограничивали прием и выпуск самолетов утром 1 февраля. По данным СМИ, это было связано с угрозой атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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