В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и отправку рейсов

«В аэропорту Ульяновск... в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

В ульяновской авиагавани ограничивали прием и выпуск самолетов утром 1 февраля. По данным СМИ, это было связано с угрозой атаки беспилотников.

