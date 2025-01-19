Немецкий Commerzbank намерен сократить несколько тысяч сотрудников
19 января 202518:57
Немецкий Commerzbank собрался уволить нескольких тысяч сотрудников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
На фоне слухов о возможном поглощении со стороны банковской группы Unicredit, банк хочет продемонстрировать способность самостоятельно увеличивать прибыльность, говорится в сообщении.
В мае 2024 года были арестованы активы немецкого Коммерцбанка в России, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru