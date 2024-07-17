СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили
Военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ в 2024 году пройдет в серьёзно усеченном виде. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, кронштадтскую часть мероприятия отменили и впервые за 8 лет торжественный строй военных кораблей будет только на Неве.
Уточняется, что прибывшие в Кронштадт корабли, которые должны были участвовать в параде, ушли обратно на Северный флот. Уточняется, что это большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и торпедная атомная подводная лодка «Тамбов».
Официальной информации об отмене кронштадтской части военно-морского парада не поступало.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав Военно-морского флота России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили
- В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения
- В парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар
- Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией 1 августа
- Глава департамента ЖКХ Рыбинска задержан по обвинению в коррупции
- В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева
- В Севастополе ввели график временного отключения электричества
- Матвиенко призналась, что ее пытались обмануть мошенники
- В Греции россиянина задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
- Блогер из Дагестана осквернил православный крест и оскорбил верующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru