В Малайзии два военных вертолета разбились во время репетиции парада

Как уточняет издание, инцидент произошел во время репетиции празднования 90-летия малайзийского Королевского военно-морского флота, столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и легкий аналог воздушного судна Eurocopter Fennec. На борту могли находится 10 человек.

По предварительной информации, один вертолет рухнул у входа на стадион авиабазы Лумут, другой — в бассейн спорткомплекса базы. Данных о жертвах пока нет.

Ранее два военных вертолета потерпели крушение в Японии, погиб один человек, семь пропали без вести, напоминает телеканал «360».

