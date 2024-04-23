В Малайзии два военных вертолета разбились во время репетиции парада
Два военных вертолета столкнулись на репетиции парада в Малайзии, воздушные суда разбились. Об этом пишет Malay Mail.
Как уточняет издание, инцидент произошел во время репетиции празднования 90-летия малайзийского Королевского военно-морского флота, столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и легкий аналог воздушного судна Eurocopter Fennec. На борту могли находится 10 человек.
По предварительной информации, один вертолет рухнул у входа на стадион авиабазы Лумут, другой — в бассейн спорткомплекса базы. Данных о жертвах пока нет.
Ранее два военных вертолета потерпели крушение в Японии, погиб один человек, семь пропали без вести, напоминает телеканал «360».
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