СМИ: Кравчук частично пришёл в сознание в клинике Мюнхена

Бывший президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации мюнхенской клиники Munich university clinic. Туда он был доставлен после перенесенной на родине операции на сердце. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, с Кравчуком постоянно находится его внук. Также источник, ссылаясь на окружение Кравчука, сообщает, что экс-президенту Украины стало немного лучше.

«Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное – какие шансы на полное восстановление», - отмечает «Страна».

СМИ: состояние экс-президента Украины Кравчука ухудшилось

Напомним, в конце июля Леонида Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после операции на сердце, которая прошла еще 29 июня. Об этом сообщают источники в окружении 87-летнего политика. Он уже больше месяца находится в реанимации. В марте Кравчук привился препаратом CoviShield, индийским аналогом британо-шведского препарата от AstraZeneca.

Вакцинирование могло повлиять на нынешнее состояние экс-президента Украины, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вирусолог Михаил Щелканов.

«Я бы не рекомендовал пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы прививаться вакцинами на основе РНК, так как они уже показали большое количество побочных эффектов, связанных с тромбозами. Речь идет о вакцинах в том исполнении, которые сейчас используются на Западе», - рассказал он.

Вместе с тем вирусолог полагает, что российские вакцины не только не противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже обязательны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеанимацияЛечениеЛеонид Кравчук
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