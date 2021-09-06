СМИ: Кравчук частично пришёл в сознание в клинике Мюнхена

Бывший президент Украины Леонид Кравчук находится в реанимации мюнхенской клиники Munich university clinic. Туда он был доставлен после перенесенной на родине операции на сердце. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, с Кравчуком постоянно находится его внук. Также источник, ссылаясь на окружение Кравчука, сообщает, что экс-президенту Украины стало немного лучше.

«Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять, как он попал в состояние комы, и главное – какие шансы на полное восстановление», - отмечает «Страна».