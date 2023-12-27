СМИ: Компания ВИД подала иск к холдингу «Красный квадрат» из-за «Поля чудес»
Телекомпания ВИД («Взгляд и другие») подала иск на 2 млн рублей к медиахолдингу «Красный квадрат» — текущему подрядчику Первого канала. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Предметом спора организаций стала снятая компанией ВИД программа к 30-летию шоу «Поле чудес» под названием «Поле чудес. 30 лучших». Телекомпания производила шоу для Первого до 2021 года.
По данным издания, 19 октября ВИД подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Красному квадрату», третье лицо в деле — Первый канал.
«В определении суда уточняется, что сумма исковых требований составляет 2 млн руб., а "Первый канал" обязан предоставить к 9 февраля 2024 года информацию о производителе фильма "Поле чудес. 30 лучших"», — отмечается в материале.
Заседание по делу назначено на 28 февраля.
Как пишет «Коммерсантъ», программа «Поле чудес. 30 лучших» была подготовлена в 2020 году к юбилею телешоу. В ней показали самые яркие и интересные фрагменты за время существования «Поля чудес». Повторный показ снятой ВИДом программы прошел на Первом канале в августе 2023 года, после окончания контракта с телекомпанией.
По данным источников, разбирательство связано именно с повторным показом. Отмечается, что Первый канал забрал бренд капитал-шоу, однако у ВИД могли остаться права на некоторые материалы, которые использованы в фильме.
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