СМИ: Компания ВИД подала иск к холдингу «Красный квадрат» из-за «Поля чудес»

Предметом спора организаций стала снятая компанией ВИД программа к 30-летию шоу «Поле чудес» под названием «Поле чудес. 30 лучших». Телекомпания производила шоу для Первого до 2021 года.

По данным издания, 19 октября ВИД подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Красному квадрату», третье лицо в деле — Первый канал.

«В определении суда уточняется, что сумма исковых требований составляет 2 млн руб., а "Первый канал" обязан предоставить к 9 февраля 2024 года информацию о производителе фильма "Поле чудес. 30 лучших"», — отмечается в материале.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.

Как пишет «Коммерсантъ», программа «Поле чудес. 30 лучших» была подготовлена в 2020 году к юбилею телешоу. В ней показали самые яркие и интересные фрагменты за время существования «Поля чудес». Повторный показ снятой ВИДом программы прошел на Первом канале в августе 2023 года, после окончания контракта с телекомпанией.

По данным источников, разбирательство связано именно с повторным показом. Отмечается, что Первый канал забрал бренд капитал-шоу, однако у ВИД могли остаться права на некоторые материалы, которые использованы в фильме.

