СМИ: Комик Щербаков поднял ценник на корпоративы к Новому году на 1,5 млн
Стендап комик Алексей Щербаков поднял цены на свои услуги проведения корпоративов и частных вечеринок на 1,5 млн рублей, теперь стоимость за некоторые мероприятия составляет до 6 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, у Щербакова есть два формата: интерактивное выступление со стендапом до 30 минут и полное ведение вечера в качестве ведущего.
Так, в середине декабря комик готов выступить 30 минут за 2 млн рублей. Ближе к Новому году цена поднимется до 3 млн рублей. Проведение мероприятия до четырех часов до середины декабря начинается от 4,5 млн рублей, а в предпраздничные дни и праздники цена увеличится до 6 млн рублей.
Ранее стало известно, что певица Лобода готова выступать для россиян на корпоративах за 15 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru