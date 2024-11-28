СМИ: Комик Щербаков поднял ценник на корпоративы к Новому году на 1,5 млн

Стендап комик Алексей Щербаков поднял цены на свои услуги проведения корпоративов и частных вечеринок на 1,5 млн рублей, теперь стоимость за некоторые мероприятия составляет до 6 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, у Щербакова есть два формата: интерактивное выступление со стендапом до 30 минут и полное ведение вечера в качестве ведущего.