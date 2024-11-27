СМИ: Стоимость выступления Киркорова на корпоративе снизилась на 5 млн рублей

По его данным, сейчас немногие организации оказались способны заплатить 15 миллионов рублей поп-королю, чьи выступления из года в год только дорожали. Из-за этого в конце 2024 года, у Киркорова оказалось достаточно много свободных от выступлений и концертов дат.

Ранее адвокат Добровинский опроверг сообщения об объявлении Киркорова в розыск, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

