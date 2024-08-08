СМИ: Комик Гарик Харламов потратил на свадьбу около 5 миллионов рублей
Новая свадьба комика Гарика Харламова предположительно обошлась ему минимум в 5 миллионов рублей, сообщает «Свободная пресса».
43-летний продюсер, актер, телеведущий на этот раз сочетался браком с 31-летней актрисой Екатериной Ковальчук. Предыдущей его супругой была актриса Кристина Асмус.
Среди гостей было много знаменитостей. Вел свадьбу – актер Сергей Бурунов, а пел перед гостями грузинский певец Сосо Павлиашвили. Торжество прошло в подмосковном поселке Agalarov Estate.
Ранее стало известно, что богатейший человек Азии устроил сыну свадьбу за 600 миллионов долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru