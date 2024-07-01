СМИ: КНДР переключила трансляцию гостелевидения на российский спутник
1 июля 202412:57
Северная Корея переключила трансляцию государственного телевидения на российский спутник. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на министерство объединения Республики Корея.
По данным агентства, 29 июня сигнал был переведен на российский аппарат «Экспресс-103» с китайского ChinaSat 12.
Reuters отмечает, что из-за переключения сигнала КНДР на спутник РФ властям Южной Кореи будет сложнее отслеживать эфир телевидения страны-соседа. Сеул ведет эту деятельность в рамках регулярного сбора информации о происходящем в Северной Корее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru