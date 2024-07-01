СМИ: КНДР переключила трансляцию гостелевидения на российский спутник

Северная Корея переключила трансляцию государственного телевидения на российский спутник. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на министерство объединения Республики Корея.

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По данным агентства, 29 июня сигнал был переведен на российский аппарат «Экспресс-103» с китайского ChinaSat 12.

Reuters отмечает, что из-за переключения сигнала КНДР на спутник РФ властям Южной Кореи будет сложнее отслеживать эфир телевидения страны-соседа. Сеул ведет эту деятельность в рамках регулярного сбора информации о происходящем в Северной Корее.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпутникТелевидениеРоссияКНДР

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