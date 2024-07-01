КНДР запустила две баллистических ракеты
1 июля 202405:34
Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает Ренхап.
Одна из них — малой дальности. Другие подробности не приводятся.
Ранее в КНДР заявили, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru