КНДР запустила две баллистических ракеты

Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает Ренхап.

Южная Корея: Пуск ракеты КНДР закончился неудачей

Одна из них — малой дальности. Другие подробности не приводятся.

Ранее в КНДР заявили, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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