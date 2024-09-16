СМИ: Китайский бренд автомобилей Voyah запретил серые поставки в Россию

В материале издания отмечается, что автомобили этого бренда через неофициальные каналы особо активно ввозили в Россию. Voyah поступал в Россию как через официального импортера, так и транзитом через Киргизию, причем во втором случае автомобиль обходился дешевле благодаря занижению таможенных платежей.

Запрет на «серых» экспорт касается как новых, так и подержанных автомобилей. Теперь машины Voyah нельзя даже вывозить за пределы Китая для участия в выставках.

За доказанное нарушение директивы злоумышленникам грозит штраф по 100 тысяч юаней за каждую машину.

Ранее стало известно, что электромобили производства КНР приобретают всё большую популярность в мире, отмечает RT. Они имеют шансы вытеснить крупные западные бренды с рынка.

