СМИ: Китайский бренд автомобилей Voyah запретил серые поставки в Россию
Китайский бренд автомобилей Voyah запретил экспорт своих машин через неофициальные каналы за рубеж, пишут «Известия» со ссылкой на директиву головного офиса компании в адрес местной дилерской сети и партнеров.
В материале издания отмечается, что автомобили этого бренда через неофициальные каналы особо активно ввозили в Россию. Voyah поступал в Россию как через официального импортера, так и транзитом через Киргизию, причем во втором случае автомобиль обходился дешевле благодаря занижению таможенных платежей.
Запрет на «серых» экспорт касается как новых, так и подержанных автомобилей. Теперь машины Voyah нельзя даже вывозить за пределы Китая для участия в выставках.
За доказанное нарушение директивы злоумышленникам грозит штраф по 100 тысяч юаней за каждую машину.
Ранее стало известно, что электромобили производства КНР приобретают всё большую популярность в мире, отмечает RT. Они имеют шансы вытеснить крупные западные бренды с рынка.
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