СМИ: Автомобили в октябре могут подорожать до 30%
В октябре автомобили в России могут подорожать до 30%, пишут «Известия».
По данным газеты, рост цен будет спровоцирован увеличением стоимости новых иностранных машин и последующим повышением спроса на вторичном рынке.
Накануне Минпромторг сообщил, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы, полуприцепы проиндексируют на 70-85% с 1 октября в рамках долгосрочной шкалы до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сейчас стоимость утильсбора на новые автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров составляет 844 тысячи рублей, а после планируемого повышения она увеличится до одного миллиона 562 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru