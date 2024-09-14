СМИ: Автомобили в октябре могут подорожать до 30%

По данным газеты, рост цен будет спровоцирован увеличением стоимости новых иностранных машин и последующим повышением спроса на вторичном рынке.

Накануне Минпромторг сообщил, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы, полуприцепы проиндексируют на 70-85% с 1 октября в рамках долгосрочной шкалы до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сейчас стоимость утильсбора на новые автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров составляет 844 тысячи рублей, а после планируемого повышения она увеличится до одного миллиона 562 тысяч рублей.

