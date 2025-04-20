СМИ: Китай провел успешные испытания неядерной водородной бомбы

Китайские исследователи провели успешные испытания взрывного устройства на основе водорода без применения каких-либо ядерных материалов. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Лукашенко заявил о способности ученых Белоруссии создать атомную бомбу

Как указано в материале, во время полевых испытаний устройства экспертам удалось спровоцировать «разрушительную химическую цепную реакцию».

В основе боеприпаса лежит гидрид магния. При детонации устройства весом два килограмма образовался огненный шар, температура которого достигла более 1000 градусов Цельсия.

Разработчики отмечают, что за счет комбинации компонентов можно регулировать силу взрыва, обеспечивая равномерное поражение целей на обширной территории.

В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские специалисты имеют возможность произвести любую технику вплоть до космических агрегатов и ядерной бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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