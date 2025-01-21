Лукашенко заявил о способности ученых Белоруссии создать атомную бомбу
Специалисты Белоруссии имеют возможность произвести любую технику вплоть до космических агрегатов и ядерной бомбы. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга.
По словам Лукашенко, вопрос состоит только во времени и средствах, а также в необходимости Белоруссии конкретной продукции. Так, по его словам, мирные ракеты в космос республика не отправляет, а с вооружением помощь оказывают россияне.
Президент подчеркнул, что государство будет вкладывать средства именно в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лукашенко также заявил о необходимости «что-то делать для людей».
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