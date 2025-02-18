ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей

Мошенники в прошлом году похитили у клиентов банков России рекордные 27,5 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя 2023 года. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ.

Отмечается, что в прошлом году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 млрд рублей.

Предыдущий рекорд был в 2023 году – 15,8 млрд рублей.

Ранее экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявлял, что если человек взял кредит под влиянием мошенников, за это должны отвечать банки, передает «Радиоточка НСН».

