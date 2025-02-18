ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей
Мошенники в прошлом году похитили у клиентов банков России рекордные 27,5 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя 2023 года. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ.
Отмечается, что в прошлом году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Согласно представленному графику, общий объем таких операций составил в прошлом году 27,534 млрд рублей.
Предыдущий рекорд был в 2023 году – 15,8 млрд рублей.
Ранее экономист Василий Колташов в разговоре с НСН заявлял, что если человек взял кредит под влиянием мошенников, за это должны отвечать банки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: Мошенники в 2024 году похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей
- Восстановление штата посольств РФ и США может занять месяцы
- СМИ: «Большая семёрка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть
- Зеленский перенес визит в Эр-Рияд после переговоров России и США
- Сборы фильма «Пророк» с Борисовым превысили 500 млн рублей
- Контрактникам упростили получение денег вместо дней отдыха
- Лавров прокомментировал атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
- Лавров: Консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер
- США предложили ввести мораторий на атаки на объекты энергетики
- ХАМАС отпустит еще шестерых израильских заложников 22 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru