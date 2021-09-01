СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей
Более 10% россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное FinExpertiza.
По его данным, порядка 2,8 россиян получают такие зарплаты до вычета налогов, что составляет 10,3% от всех работников.
Москва занимает только четвертое место среди регионов с самыми большими зарплатами.
Лидирует здесь Чукотка, где 47% работников получают стотысячные зарплаты и выше. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), на третьем - Ненецкий автономный округ (35,5%).
В столице зарплаты выше 100 тысяч рублей получает треть (34,8%) сотрудников указанных предприятий, утверждают авторы исследования.
При этом, по их данным, каждый третий высокооплачиваемый работник трудится именно в столице.
Ранее в Минтруда РФ назвали регионы страны с наибольшим числом бедных жителей, отметив, что общий уровень бедности по России составляет 12,1%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Тело новорождённого нашли в лесу в Московской области
- СМИ: Россиянин Ваас-Феникс Нокард попросил убежище в Японии
- Зеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрд
- Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады
- В Госдуме предрекли Украине статус «аграрной страны»
- Пловец Калина, выступавший за Россию и Украину, стал пятикратным паралимпийским чемпионом
- Путин заявил о создании в РФ 256 тысяч мест в яслях до конца 2023 года
- Ирина Безрукова отказалась стать депутатом Госдумы
- Школьник поправил Путина в ходе открытого урока
- Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru