СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей

Более 10% россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное FinExpertiza.

По его данным, порядка 2,8 россиян получают такие зарплаты до вычета налогов, что составляет 10,3% от всех работников.