СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей

Более 10% россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование, проведенное FinExpertiza.

По его данным, порядка 2,8 россиян получают такие зарплаты до вычета налогов, что составляет 10,3% от всех работников.

Минтруд назвал регионы РФ с наибольшим числом бедных жителей

Москва занимает только четвертое место среди регионов с самыми большими зарплатами.

Лидирует здесь Чукотка, где 47% работников получают стотысячные зарплаты и выше. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), на третьем - Ненецкий автономный округ (35,5%).

В столице зарплаты выше 100 тысяч рублей получает треть (34,8%) сотрудников указанных предприятий, утверждают авторы исследования.

При этом, по их данным, каждый третий высокооплачиваемый работник трудится именно в столице.

Ранее в Минтруда РФ назвали регионы страны с наибольшим числом бедных жителей, отметив, что общий уровень бедности по России составляет 12,1%.

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ФОТО: flickr.com
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