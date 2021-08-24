Минтруд назвал регионы РФ с наибольшим числом бедных жителей
Замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев заявил, что уровень бедности по РФ составляет 12,1%, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
Выступая на пленарной сессии форума «Сообщество» он напомнил, что по итогам 2020 года в России проживают 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а больше всего бедных россиян в Туве (34,1% жителей), а также в Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%).
Лебедев добавил, что наименьший уровень бедности зафиксирован Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском АО, а также в Татарстане, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калужской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Ярославской, Магаданской и Сахалинской областях.
«Выход из бедности - это два фактора: максимально эффективная занятость... и социальная сфера, в том числе социальный контракт», - резюмировал замдиректора.
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российское правительство работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в России, сообщает RT.
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