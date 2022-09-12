СМИ: Канал Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ

По словам собеседника агентства, на минувшей неделе некий гражданин обратился в полицию с соответствующим заявлением.

«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — сообщил источник.

Собчак владеет Telegram-каналами «Собчак», «Кровавая барыня», «Осторожно, новости», а также проектом на YouTube «Осторожно: Собчак». Какого ресурса касаются меры правоохранителей, не уточняется.

По статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних гражданам может грозить штраф в 5-100 тысяч рублей, юрлицам – штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

