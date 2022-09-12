СМИ: Канал Собчак проверят на пропаганду ЛГБТ
Полиция Москвы проверяет один из каналов телеведущей Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, на минувшей неделе некий гражданин обратился в полицию с соответствующим заявлением.
«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», — сообщил источник.
Собчак владеет Telegram-каналами «Собчак», «Кровавая барыня», «Осторожно, новости», а также проектом на YouTube «Осторожно: Собчак». Какого ресурса касаются меры правоохранителей, не уточняется.
По статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних гражданам может грозить штраф в 5-100 тысяч рублей, юрлицам – штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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