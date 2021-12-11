СМИ: Камеры на дорогах будут штрафовать за опасное вождение автоматически

Дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, Росстандарт и МВД готовят новый ГОСТ, однако определение «опасного вождения» — основная сложность, это понятие достаточно размытое. В связи с этим автомобилисты не будут получать штрафы до появления более четких формулировок.

Кроме того, в новый ГОСТ вернут понятие превышения средней скорости движения, упраздненное в текущем году из-за жалоб автомобилистов. Россияне жаловались, что такой штраф незаконен, так как в правилах дорожного движения не указано понятие «средняя скорость».

Новые стандарты планируется утвердить в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
ТЕГИ:ШтрафыАвтомобилистыРоссия
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