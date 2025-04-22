Во время стрельбы в Индии погибли десятки туристов
Во время стрельбы на территории Джамму и Кашмир (север Индии) погибли десятки туристов. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах и оборонном ведомстве сообщил телеканал News18.
Сообщается, что инцидент произошел в Пахалгаме. Путешественники совершали подъем по тропе в долине Байсаран, когда по ним открыли огонь неизвестные. Погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе два иностранных гражданина.
По словам властей страны, это самая мощная за последние годы атака на мирных жителей. Наказать всех причастных к теракту пообещал глава МВД Индии Амит Шах.
Ранее неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы в Чуйской области Киргизии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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