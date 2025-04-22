Во время стрельбы в Индии погибли десятки туристов

Сообщается, что инцидент произошел в Пахалгаме. Путешественники совершали подъем по тропе в долине Байсаран, когда по ним открыли огонь неизвестные. Погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе два иностранных гражданина.

По словам властей страны, это самая мощная за последние годы атака на мирных жителей. Наказать всех причастных к теракту пообещал глава МВД Индии Амит Шах.

Ранее неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы в Чуйской области Киргизии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

