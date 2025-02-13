СМИ: Изменения в ОГЭ могут стать препятствием для поступления в 10-й класс

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о сдаче двух предметов на ОГЭ в пилотных регионах. К эксперименту подключится Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Тюменская область и Северная Осетия. При этом в комитета Госдумы по просвещению подчеркнули, что список регионов может быть расширен ко второму чтению.

Помимо прочего инициатива предусматривает, что регионы будут самостоятельно определять «минимальные баллы» для успешной сдачи экзамена. Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законопроект ставит учеников разных регионов в неравное положение. По ее словам, он также превращает ОГЭ в ЕГЭ, делая его способом поступления на дальнейший уровень образования.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин тоже отметил, что инициатива ограничивает доступ к полноценному среднему образованию, что в перспективе будет способствовать снижению общекультурного уровня страны.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что сокращение числа обязательных предметов для сдачи ОГЭ позволит школам чаще отказывать ученикам в их конституционном праве на получение среднего образования.

