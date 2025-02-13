СМИ: Изменения в ОГЭ могут стать препятствием для поступления в 10-й класс
Практика сдачи двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) после девятого класса осложнит переход в десятый класс для ряда школьников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о сдаче двух предметов на ОГЭ в пилотных регионах. К эксперименту подключится Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Тюменская область и Северная Осетия. При этом в комитета Госдумы по просвещению подчеркнули, что список регионов может быть расширен ко второму чтению.
Помимо прочего инициатива предусматривает, что регионы будут самостоятельно определять «минимальные баллы» для успешной сдачи экзамена. Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законопроект ставит учеников разных регионов в неравное положение. По ее словам, он также превращает ОГЭ в ЕГЭ, делая его способом поступления на дальнейший уровень образования.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин тоже отметил, что инициатива ограничивает доступ к полноценному среднему образованию, что в перспективе будет способствовать снижению общекультурного уровня страны.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что сокращение числа обязательных предметов для сдачи ОГЭ позволит школам чаще отказывать ученикам в их конституционном праве на получение среднего образования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине
- Депутат Метелев призвал проверить треш-стримера, издевавшегося над инвалидом
- Мужчина был ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
- Алжир первым договорился о поставках российских истребителей пятого поколения
- Александрова вышла в полуфинал престижного турнира WTA в Дохе
- Жителя Благовещенска накажут за слишком громкое мяукание кота
- СМИ: Мужчина в Москве признался полиции, что убил депутата Старовойтову в 1998 году
- Более 160 человек эвакуированы в Красноярске из «Платинум-Арены» из-за пожара
- Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без участия Киева
- Названа причина крушения танкера «Волгонефть-239» в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru