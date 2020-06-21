СМИ: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве

По данным собеседника агентства, для проведения обыска в квартире Верзилова пришлось вскрыть дверь. Верзилов ее не открывал, и дверь пришлось демонтировать.

Причиной задержания Верзилова, по информации « РЕН ТВ», стали публикации в Сети фотографии с с цитатой из песни украинского музыканта и сторонника Майдана, который позволял себе неоднократно высказывать экстремистские призывы в адрес России.

