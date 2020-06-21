СМИ: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве
Издатель «Медиазоны», участник арт-группы «Война», Петр Верзилов задержан сотрудниками центра «Э» МВД России в воскресенье, 21 июня, в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», - цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, для проведения обыска в квартире Верзилова пришлось вскрыть дверь. Верзилов ее не открывал, и дверь пришлось демонтировать.
Причиной задержания Верзилова, по информации « РЕН ТВ», стали публикации в Сети фотографии с с цитатой из песни украинского музыканта и сторонника Майдана, который позволял себе неоднократно высказывать экстремистские призывы в адрес России.
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