СМИ: Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали в Москве

Издатель «Медиазоны», участник арт-группы «Война», Петр Верзилов задержан сотрудниками центра «Э» МВД России в воскресенье, 21 июня, в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», - цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, для проведения обыска в квартире Верзилова пришлось вскрыть дверь. Верзилов ее не открывал, и дверь пришлось демонтировать.

Причиной задержания Верзилова, по информации « РЕН ТВ», стали публикации в Сети фотографии с с цитатой из песни украинского музыканта и сторонника Майдана, который позволял себе неоднократно высказывать экстремистские призывы в адрес России.

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ФОТО: pxhere.com
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