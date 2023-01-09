СМИ: из магазинов могут исчезнуть завтраки из хлопьев

С прилавков российских магазинов могут пропасть завтраки из хлопьев, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Русбренда».

Это может случиться к весной 2023 года. В сентябре прошлого года Минсельхоз запустил государственную систему контроля «Зерно», с помощью которой рассчитывает отслеживать весь оборот пшеницы, ячменя, бобовых, а также товаров из них. В министерстве считают, что такой подход позволит бороться с нелегальной продукцией на рынке.

С 1 марта 2023 года в системе должны быть задействованы производители готовой продукции, в составе которой использовались зерновые культуры, например, готовые завтраки из хлопьев, мюсли, гранолы. В «Русбренде» считают, что это может спровоцировать серьезную перестройку рабочих процессов — ожидаются перебои при поставках товара в магазины, а также дефицит продукции на полках.

В Минсельхозе исключили риски перебоев в поставках продукции.

