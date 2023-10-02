СМИ: Из крупнейших частных клиник Москвы пропал «Спутник V»
В крупнейших частных клиниках Москвы отсутствуют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет РБК.
Такая информация размещена на сайтах клиник «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро». Пройти вакцинацию предлагается препаратом «Конвасэл», при этом многие учреждения вообще не предоставляют такую услугу.
Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН. С ним согласился главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru