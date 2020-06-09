СМИ: Ивлеева села выпившей за руль в день ДТП Ефремова

Ранее на странице звезды в соцсети Instagram появилось видео, на котором Ивлеева отмечает увеличение числа своих подписчиков до 17 миллионов. В прямом эфире она запустила салют, а на одной из «сторис» держала в руках бокал с шампанским.



Позже она опубликовала запись, на которой сидит за рулем автомобиля. При этом она не скрывала, что «немного выпила». «Пила глоточек», - написала Ивлеева. По некоторым данным, после данного поста в ГИБДД Москвы разослали ориентировку на блогершу, отмечает Газета.ру



Напомним, в тот же день актер Михаил Ефремов в пьяном виде протаранил в Москве фургон. Водитель машины от полученных травм позже скончался в больнице.



Против артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает Ura.ru. Сам актер свою вину не отрицает.

