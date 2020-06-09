СМИ: Ивлеева села выпившей за руль в день ДТП Ефремова

Подписчики популярной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой уличили ее в вождении в нетрезвом виде, передает телеканал «360».

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Ранее на странице звезды в соцсети Instagram появилось видео, на котором Ивлеева отмечает увеличение числа своих подписчиков до 17 миллионов. В прямом эфире она запустила салют, а на одной из «сторис» держала в руках бокал с шампанским.

Позже она опубликовала запись, на которой сидит за рулем автомобиля. При этом она не скрывала, что «немного выпила». «Пила глоточек», - написала Ивлеева. По некоторым данным, после данного поста в ГИБДД Москвы разослали ориентировку на блогершу, отмечает Газета.ру

Напомним, в тот же день актер Михаил Ефремов в пьяном виде протаранил в Москве фургон. Водитель машины от полученных травм позже скончался в больнице.

Против артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы, передает Ura.ru. Сам актер свою вину не отрицает.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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