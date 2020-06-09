«Меня не было»: Актер Стебунов записал обращение после ДТП Ефремова
Актер Иван Стебунов не подтвердил сообщения о том, что он с супругой якобы находился в машине Михаила Ефремова в момент смертельной аварии в центре Москвы. В интервью «360» Стебунов уточнил, что приехал на место ДТП через некоторое время, чтобы на месте разобраться в произошедшем.
По словам актера, о том, что Ефремов попал в аварию ему рассказал по телефону одна актриса. Туда также вскоре подъехал Народный артист России Сергей Гармаш. По словам Стебунова, случившееся шокировало всех, это трагедия. Позднее он выложил в соцсетях небольшое видеообращение.
Михаил Ефремов стал виновником ДТП накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Его внедорожник выскочил на встречную полосу и врезался в микрогрузовик. Водитель фургона получил множественные травмы, сегодня утром он умер в больнице.
Актер в момент ДТП, находясь за рулём, был сильно пьян. После медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в его крови, Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как отмечает Ura.ru, ранее появилась информация из нескольких источников, что в момент аварии Ефремов был в автомобиле не один. Якобы его сопровождали актер Иван Стебунов вместе с женой. На этой почве подписчики Стебунова в Instagram начали оставлять гневные комментарии, обвиняя его в том, что он допустил пьяного Ефремова до руля и сам сел в салон.
Однако, как рассказал ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах, Михаил Ефремов в момент ДТП всё-таки находился в автомобиле один, пассажиров у него не было.
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