«Меня не было»: Актер Стебунов записал обращение после ДТП Ефремова

Актер Иван Стебунов не подтвердил сообщения о том, что он с супругой якобы находился в машине Михаила Ефремова в момент смертельной аварии в центре Москвы. В интервью «360» Стебунов уточнил, что приехал на место ДТП через некоторое время, чтобы на месте разобраться в произошедшем.

По словам актера, о том, что Ефремов попал в аварию ему рассказал по телефону одна актриса. Туда также вскоре подъехал Народный артист России Сергей Гармаш. По словам Стебунова, случившееся шокировало всех, это трагедия. Позднее он выложил в соцсетях небольшое видеообращение.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Его внедорожник выскочил на встречную полосу и врезался в микрогрузовик. Водитель фургона получил множественные травмы, сегодня утром он умер в больнице.