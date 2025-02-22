СМИ: Ивлеева продала трехэтажный особняк в Истре за 120 миллионов рублей

Блогер Анастасия Ивлеева продала дом в Подмосковье за 120 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

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На участке размещен особняк с террасой, большим кинотеатром, сауной, хаммамом и тренажерным залом, а также гостевой дом.

По данным СМИ, недвижимость выставили на продажу осенью 2024 года.

В декабре 2024 сообщалось, что в дом проник неизвестный мужчина и разбил окно. Мужчину, который шарился по полкам, обнаружили камеры видеонаблюдения. Приехавшие сотрудники полиции нашли его в кладовой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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