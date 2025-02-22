СМИ: Ивлеева продала трехэтажный особняк в Истре за 120 миллионов рублей
22 февраля 202514:00
Блогер Анастасия Ивлеева продала дом в Подмосковье за 120 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.
На участке размещен особняк с террасой, большим кинотеатром, сауной, хаммамом и тренажерным залом, а также гостевой дом.
По данным СМИ, недвижимость выставили на продажу осенью 2024 года.
В декабре 2024 сообщалось, что в дом проник неизвестный мужчина и разбил окно. Мужчину, который шарился по полкам, обнаружили камеры видеонаблюдения. Приехавшие сотрудники полиции нашли его в кладовой, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru