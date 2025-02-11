Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф, наложенный Тверским районным судом в апреле 2024 года за дискредитацию вооруженных сил РФ. Ее жалоба была подана во Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ивлеева была оштрафована по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП за публикацию поста в соцсетях, где она выразила негативное отношение к проведению специальной военной операции (СВО).