Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф, наложенный Тверским районным судом в апреле 2024 года за дискредитацию вооруженных сил РФ. Ее жалоба была подана во Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ивлеева была оштрафована по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП за публикацию поста в соцсетях, где она выразила негативное отношение к проведению специальной военной операции (СВО).

Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

По мнению суда, это являлось актом дискредитации.

Блогер не присутствовала на заседании, а ее адвокат Калой Ахильгов настаивал на прекращении дела из-за истечения сроков давности и отсутствия состава правонарушения. Ивлеева вину не признала, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:РоссияАрмия

Горячие новости

Все новости

партнеры