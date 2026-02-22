СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК

Иран подписал с Россией конфиденциальное соглашение стоимостью около €500 млн на закупку современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», чтобы восстановить свою систему ПВО после серьёзных потерь в ходе конфликта с Израилем и ударов США летом 2025 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на утечки документов.

По данным издания, контракт был подписан в Москве в декабре 2025 года. Согласно статье, Россия обязуется поставить Ирану 500 пусковых установок «Верба» и 2500 ракет 9М336 в течение трёх лет - с 2027 по 2029 год. Поставки запланированы в три транша.

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны в январе 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияИран

