СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК

По данным издания, контракт был подписан в Москве в декабре 2025 года. Согласно статье, Россия обязуется поставить Ирану 500 пусковых установок «Верба» и 2500 ракет 9М336 в течение трёх лет - с 2027 по 2029 год. Поставки запланированы в три транша.

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны в январе 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».