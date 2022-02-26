СМИ: Иностранцам разрешат становиться на миграционный учет через «Госуслуги»

Иностранным гражданам могут предоставить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет по месту пребывания в РФ через портал «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через портал «Госуслуги»

По данным собеседника агентства, подготовлен законопроект, предусматривающий для граждан других государств возможность «самостоятельно уведомлять территориальные органы МВД о месте своего пребывания через единый портал госуслуг или мобильное приложение». При этом иностранцам необходим единый документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что сотрудники МВД в течение трех рабочих дней уведомят лицо, принимающее иностранного гражданина.

«Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России», — подчеркнул источник.

Предполагается, что нововведения помогут повысить качество предоставления услуги по миграционному учету, сделают ее более удобной, сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета и количество случаев фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГосуслугиМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры