СМИ: Иностранцам разрешат становиться на миграционный учет через «Госуслуги»

По данным собеседника агентства, подготовлен законопроект, предусматривающий для граждан других государств возможность «самостоятельно уведомлять территориальные органы МВД о месте своего пребывания через единый портал госуслуг или мобильное приложение». При этом иностранцам необходим единый документ, удостоверяющий личность.

Отмечается, что сотрудники МВД в течение трех рабочих дней уведомят лицо, принимающее иностранного гражданина.

«Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России», — подчеркнул источник.

Предполагается, что нововведения помогут повысить качество предоставления услуги по миграционному учету, сделают ее более удобной, сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета и количество случаев фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет.

