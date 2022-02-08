Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через портал «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность вызова врача на дом через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Услуга «вызова врача на дом» на едином портале госуслуг должна быть готова к 31 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте госпитализированных с коронавирусом на фоне снижения количества заболевших в столице.


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ТЕГИ:ГосуслугиКоронавирусВладимир Путин
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