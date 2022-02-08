Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через портал «Госуслуги»

Отмечается, что ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Услуга «вызова врача на дом» на едином портале госуслуг должна быть готова к 31 марта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте госпитализированных с коронавирусом на фоне снижения количества заболевших в столице.



