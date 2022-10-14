СМИ: Илон Маск находится под следствием властей из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием властей США из-за своего поведения в рамках сделки по приобретению Twitter, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что инвестор Twitter подал в суд на Илона Маска за манипулирование ценами акций. Так, истец Джузеппе Пампена заявил, что согласием возобновить сделку по приобретению Twitter в начале октября, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla признал, что все это время блефовал, когда говорил о прекращении сделки.