СМИ: Илон Маск находится под следствием властей из-за сделки с Twitter
Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием властей США из-за своего поведения в рамках сделки по приобретению Twitter, сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что инвестор Twitter подал в суд на Илона Маска за манипулирование ценами акций. Так, истец Джузеппе Пампена заявил, что согласием возобновить сделку по приобретению Twitter в начале октября, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla признал, что все это время блефовал, когда говорил о прекращении сделки.
Обвинения предпринимателя в адрес Twitter обрушили акции компании, что нанесло ущерб инвесторам и одновременно улучшило позицию Маска во время переговоров.
В апреле Маск предложил $44 млрд долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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