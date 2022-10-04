Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter

По данным агентства, Маск предлагает возобновление по первоначальной цене в 54,20 доллара за акцию.

Ранее в сентябре сообщалось, что руководство Twitter согласно на сделку на условиях апрельских соглашений за $44 млрд.

Маск временно приостанавливал сделку по покупке Twitter. Тогда выяснилось, что число фейковых аккаунтов и ботов в самом деле представляет не менее 5% пользователей соцсети, как заявлялось, а может колебаться от 20 до 90%.

