Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter

Американский предприниматель Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, Маск предлагает возобновление по первоначальной цене в 54,20 доллара за акцию.

Ранее в сентябре сообщалось, что руководство Twitter согласно на сделку на условиях апрельских соглашений за $44 млрд.

Маск временно приостанавливал сделку по покупке Twitter. Тогда выяснилось, что число фейковых аккаунтов и ботов в самом деле представляет не менее 5% пользователей соцсети, как заявлялось, а может колебаться от 20 до 90%.

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