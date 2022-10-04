Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter
Американский предприниматель Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке компании Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Маск предлагает возобновление по первоначальной цене в 54,20 доллара за акцию.
Ранее в сентябре сообщалось, что руководство Twitter согласно на сделку на условиях апрельских соглашений за $44 млрд.
Маск временно приостанавливал сделку по покупке Twitter. Тогда выяснилось, что число фейковых аккаунтов и ботов в самом деле представляет не менее 5% пользователей соцсети, как заявлялось, а может колебаться от 20 до 90%.
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