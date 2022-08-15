IKEA официально закончила распродажу товаров в РФ

Сеть магазинов IKEA закончила распродажу своих товаров в России и объявила о закрытии магазинов в стране. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении отмечается, что магазины продолжат работу только на выдачу уже оформленных заказов. Планируется, что их выдача завершится в течение августа и сентября.

Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.

Шведская компания закрыла все магазины в России в марте на фоне спецоперации на Украине. В июне IKEA заявила о намерении уйти из РФ, продать четыре фабрики в стране и сократить сотрудников.





