IKEA официально закончила распродажу товаров в РФ
Сеть магазинов IKEA закончила распродажу своих товаров в России и объявила о закрытии магазинов в стране. Об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении отмечается, что магазины продолжат работу только на выдачу уже оформленных заказов. Планируется, что их выдача завершится в течение августа и сентября.
Ранее российская IKEA официально объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля.
Шведская компания закрыла все магазины в России в марте на фоне спецоперации на Украине. В июне IKEA заявила о намерении уйти из РФ, продать четыре фабрики в стране и сократить сотрудников.
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