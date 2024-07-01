СМИ: Игры в турецком PlayStation Store стали стоить дороже, чем в США
В турецком PlayStation Store игры стали стоить дороже, чем в США, после новой волны повышения цен, сообщает профильная группа во «ВКонтакте» PSprices.
Так, теперь стандартная цена ААА-игр составляет 2799 лир (7,5 тысячи рублей), что превышает цену аналогичных игр в американском Store – $70 (около 6,1 тысячи рублей).
С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School Эмму Юсову.
По ее словам, в этому году российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Юсова отметила, что в начале года спрос на видеоигры обычно растет в связи с увеличением геймерской активности в январские праздники, далее идет снижение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru