СМИ: Игры в турецком PlayStation Store стали стоить дороже, чем в США

С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School Эмму Юсову.

По ее словам, в этому году российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Юсова отметила, что в начале года спрос на видеоигры обычно растет в связи с увеличением геймерской активности в январские праздники, далее идет снижение, передает «Радиоточка НСН».

