«Известия»: В России хотят начать производство запчастей для иностранных самолетов

Представители министерства промышленности и торговли РФ запросили у авиаперевозчиков информацию о необходимых запчастях для разработки возможности производства деталей для иностранных самолетов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику.

При этом отмечается, что ранее такие письма от Минтранса не подошли Минпромторгу, так как по ним невозможно было оценить возможность запуска отечественного производства.

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В ведомстве также попросили предоставить не менее пяти оригинальных деталей для проведения 3D-сканирования и определения состава и прочности материала. В то же время представители авиакомпаний утверждают, что совещания по вопросу перечня необходимых деталей проходят часто.

Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в пресс-центре НСН заявил, что лизинговые компании хотят сохранить взаимодействие с Россией, поэтому могут позволить россиянам продолжить эксплуатацию своих самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ТранспортМинпромторгРоссияПроизводствоСамолеты
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