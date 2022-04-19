«Известия»: В России хотят начать производство запчастей для иностранных самолетов

Представители министерства промышленности и торговли РФ запросили у авиаперевозчиков информацию о необходимых запчастях для разработки возможности производства деталей для иностранных самолетов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова заместителю министра транспорта Игорю Чалику.

При этом отмечается, что ранее такие письма от Минтранса не подошли Минпромторгу, так как по ним невозможно было оценить возможность запуска отечественного производства.