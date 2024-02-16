СМИ: Хозяин запертой в Томилино собаки вернулся домой из наркологической клиники
Мужчина, который оставил свою собаку запертой в квартире в подмосковном Томилино, вернулся домой, ему может грозить крупный штраф. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что житель Подмосковья запер своего спаниеля Асю и на несколько дней покинул квартиру. Скулившее животное услышали соседи, позже они вызвали спасателей, те вскрыли дверь и вызволили собаку. Спаниеля забрали волонтеры.
По данным SHOT, хозяин квартиры — 60-летний бывший юрист Игорь Лунев — провел почти неделю в наркологической клинике.
«Хозяин запертого спаниеля ... вернулся в свою квартиру почти неделю спустя подвыпившим и прослезился, когда узнал, что его собаку Асю забрали. Попросил дать ему по морде», — пишет издание.
Мужчина дал объяснения полицейским и поблагодарил соседей, спасших собаку. Хочет ли он вернуть питомца обратно, Лунев пока не решил.
Как отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, из-за ситуации с запертой собакой жителю Подмосковья может грозить штраф до 100 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru