СМИ: Хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов

Однако после развода с супругой хоккеист перестал выплачивать ипотеку, в связи с чем против него было начато исполнительное производство. Таким образом, мужчине закрыли выезд из РФ, а также арестовали автомобиль BMW X5. Уточняется, что его задолженность составляет 64 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Телегин запретил их совместной дочери с Пелагеей Таисии выезжать за границу. Об этом певица узнала, ее когда мама с внучкой были в аэропорту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



