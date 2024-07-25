СМИ: Хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов

Российскому хоккеисту Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долгов по ипотеке в 64 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что Телегин и его экс-супруга певица Пелагея приобрели в ипотеку особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров с зоной СПА и люксовой мебелью.

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Однако после развода с супругой хоккеист перестал выплачивать ипотеку, в связи с чем против него было начато исполнительное производство. Таким образом, мужчине закрыли выезд из РФ, а также арестовали автомобиль BMW X5. Уточняется, что его задолженность составляет 64 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Телегин запретил их совместной дочери с Пелагеей Таисии выезжать за границу. Об этом певица узнала, ее когда мама с внучкой были в аэропорту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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