СМИ: Хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов
Российскому хоккеисту Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долгов по ипотеке в 64 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.
В материале уточняется, что Телегин и его экс-супруга певица Пелагея приобрели в ипотеку особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 квадратных метров с зоной СПА и люксовой мебелью.
Однако после развода с супругой хоккеист перестал выплачивать ипотеку, в связи с чем против него было начато исполнительное производство. Таким образом, мужчине закрыли выезд из РФ, а также арестовали автомобиль BMW X5. Уточняется, что его задолженность составляет 64 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Телегин запретил их совместной дочери с Пелагеей Таисии выезжать за границу. Об этом певица узнала, ее когда мама с внучкой были в аэропорту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru