СМИ: Актер Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам
Лауреат Государственной премии РФ, российский актёр Игорь Петренко выплатил бывшей супруге, актрисе Екатерине Климовой часть долга по алиментам на содержание двух общих детей в размере более миллиона рублей, сообщает газета «Комсомольская правда».
По данным издания, на каждого ребенка пришлось по 596 тысяч рублей.
Петренко до этого был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов РФ. Его задолженность по алиментам доходила до 9,2 миллионов рублей.
Ранее в Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru