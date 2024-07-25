СМИ: Актер Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам

По данным издания, на каждого ребенка пришлось по 596 тысяч рублей.

Петренко до этого был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов РФ. Его задолженность по алиментам доходила до 9,2 миллионов рублей.

Ранее в Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



