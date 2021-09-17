СМИ: Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи и обмена украденных данных
Киберпреступники стали чаще использовать Telegram как альтернативу даркнету - с целью продажи и обмена украденных данных. Об этом сообщила газета Financial Times, которая провела совместное расследование с компанией Cyberint.
Отмечается, что рост использования мессенджера преступниками оценивается в более 100%, хакеры зачастую используют открытые каналы для распространения данных – паролей и логинов пользователей.
Эксперты считают, что это может привести к ужесточению модерации контента, так как Telegram планирует провести первичное публичное размещение акций, а также изучает возможность включения рекламы в свой сервис.
Ранее пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
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