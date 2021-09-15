Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram
Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Сообщения о проблемах поступают со всего мира. Более половины пользователей (52%) заявили о неполадках в работе приложения, более трети (35%) не могут подключиться к серверу, а ещё 13% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.
Ранее российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения App Store. По данным Downdetector, основная масса жалоб поступила от абонентов Ростелекома, «Мегафона» и МТС, которые заявили, что не могут скачать и обновить программу.
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