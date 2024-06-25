СМИ: В Индонезии хакеры взломали центр обработки данных

Хакеры взломали национальный центр обработки данных Индонезии, злоумышленники потребовали в качестве выкупа $8 млн. Об этом сообщил портал Star.

По данным издания, кибератака произошла 20 июня, она нарушила работу свыше 200 национальных и региональных правительственных учреждений. Отмечается, что некоторым госслужбам удалось возобновить работу.

Как пишет Star, хакеры «взяли данные в заложники» и предложили вернуть их за $8 млн. миллионов долларов. Правительство отказалось передавать злоумышленникам деньги, об этом объявил министр связи и информационных технологий Буди Арье Сетиади.

Между тем российский оператор связи МТС заявил о мощнейшей за год DDoS-атаке, в компании отметили, что ее вели одновременно с 20 тысяч устройств из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая, напоминает «Свободная пресса».

